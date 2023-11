Journée de la soupe Ancien hôtel de ville La Réole, 16 décembre 2023, La Réole.

La Réole,Gironde

L’association « Cuisine et Partage » vous attend comme chaque année pour partager une soupe à l’ancienne à l’ancien hôtel de ville dès midi. Au menu : des soupes marocaines, thaïlandaises, indiennes, srilankaises et pleins d’autres à déguster !.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 14:30:00. EUR.

Ancien hôtel de ville Place Richard Cœur de Lion

La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Like every year, the « Cuisine et Partage » association invites you to share an old-fashioned soup at the old town hall from midday onwards. On the menu: Moroccan, Thai, Indian, Sri Lankan and many other soups!

La asociación « Cuisine et Partage » le espera cada año para compartir una sopa a la antigua en el antiguo ayuntamiento a partir del mediodía. En el menú: sopas marroquíes, tailandesas, indias, de Sri Lanka y ¡muchas más!

Der Verein « Cuisine et Partage » erwartet Sie wie jedes Jahr, um ab 12 Uhr mittags im alten Rathaus eine Suppe nach alter Tradition zu teilen. Auf dem Menü stehen marokkanische, thailändische, indische, srilankische und viele andere Suppen, die Sie probieren können!

