Les inscriptions sont ouvertes du mardi 5 septembre à 10h au vendredi 15 septembre à 12h45.

Au XVIIe siècle, un hôpital général est créé dans le quartier Sainte-Marie afin d’enfermer les enfants pauvres et plus tard les vieillards. Ce lieu, plus connu sous le nom d’hospice Saint-Louis, est alors perçu comme un lieu de charité chrétienne et de « réinsertion sociale » à travers, notamment, l’apprentissage d’un métier pour les enfants. Devenu résidence privée, le Clos Saint-Louis conserve en son sein une ancienne apothicairerie et une boulangerie, dont la Ville fît récemment l’acquisition.

C’est donc tout naturellement là que vous accueille cette année l’association Abigaïl Mathieu, qui œuvre pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine hospitalier chalonnais, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

ancien hospice saint-Louis 30 quai Sainte-Marie Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 93 15 98 [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 93 15 98 »}] sur réservation et ouverture exceptionnelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:10:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:35:00+02:00

© Guillaume Perret