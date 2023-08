Visite guidée « A la découverte de Seclin » Ancien hôpital Notre Dame Seclin, 16 septembre 2023, Seclin.

Visite guidée « A la découverte de Seclin » Samedi 16 septembre, 10h00 Ancien hôpital Notre Dame sur inscription

De 10h à 12h

On vous emmène à la découverte du patrimoine seclinois et des monuments emblématiques qui ont fait l’histoire de la ville.

Animateur : Paul Dumortier

Rendez-vous devant l’ancien hôpital Notre-Dame

Tarif : Gratuit

Réservation au 09 72 52 85 03 ou en ligne www.seclin- tourisme.fr

Ancien hôpital Notre Dame 76 allée des Marronniers, 59113 Seclin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Seclin Mélantois Tourisme