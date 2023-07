Visite du temple, de la cour et de la tour du Saint-Esprit Ancien hôpital du Saint-Esprit Besançon, 16 septembre 2023, Besançon.

Visite du temple, de la cour et de la tour du Saint-Esprit 16 et 17 septembre Ancien hôpital du Saint-Esprit Entrée libre

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez le temple du Saint-Esprit avec sa cour intérieure et sa galerie.

Découvrez également la salle de l’Épi, située dans la tour du Saint-Esprit, lieu de vie de la communauté protestante bisontine.

Ancien hôpital du Saint-Esprit 5 rue Claude Goudimel 25000 Besançon Besançon 25000 Centre-Chapelle des Buis Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)3 81 81 37 75 L’ancien hôpital du Saint-Esprit de Besançon a été fondé autour de 1200 par l’ordre des Frères hospitaliers du Saint-Esprit. Il a été l’un des plus grands hôpitaux de l’est de la France, et siège de 600 hôpitaux de l’Europe occidentale. Il s’est spécialisé dès le XIVe siècle dans la maternité et l’accueil des enfants abandonnés. Ses activités se sont arrêtées en 1797. Au XIXe siècle, il a accueilli les écoles protestantes et juives de la ville. La chapelle est depuis 1842 le lieu de culte de la communauté protestante réformée. Sont ouverts à la visite la chapelle 1200-1300, la cour et sa galerie en bois sculptée de la fin XVe siècle et la grande salle de 1443 de la tour. L’ancien bâtiment de l’orphelinat reconstruit en 1740 est l’actuelle présidence de l’université de Bourgogne-Franche-Comté jouxtant la chapelle. accès par tramway, station « République », parking du marché des Beaux-Arts avenue Cusenier, les lieux de visite sont accessibles aux personnes à mobilité réduite en demandant à l’accueil de la chapelle.

© Gabriel Vieille