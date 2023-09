Cet évènement est passé Visite guidée : « L’ancien hôpital de Montmorillon : passé et devenir » Ancien hôpital de Montmorillon Montmorillon Catégories d’Évènement: Montmorillon

Vienne Visite guidée : « L’ancien hôpital de Montmorillon : passé et devenir » Ancien hôpital de Montmorillon Montmorillon, 17 septembre 2023, Montmorillon. Visite guidée : « L’ancien hôpital de Montmorillon : passé et devenir » Dimanche 17 septembre, 14h00, 16h00 Ancien hôpital de Montmorillon Gratuit. Entrée libre. Dans la perspective des projets culturels qui vont être engagés sur le site de l’ancien hôpital de Montmorillon, des travaux d’urgence doivent être réalisés dans un premier temps. Les toitures vont être refaites et un portail doit être installé pour séparer l’ensemble des espaces hospitaliers toujours en fonction.

Lors de ce rendez-vous, nous vous proposons de découvrir l’histoire du lieu de la fin du XVIIIe siècle jusqu’au XXIe siècle et de faire un point d’étape sur les travaux en cours. Ancien hôpital de Montmorillon Place Régine Deforges, 86500 Montmorillon Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 91 07 53 http://www.vienneetgartempe.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 ancien hôpital Montmorillon ©Mickaël Planes Détails Catégories d’Évènement: Montmorillon, Vienne Autres Lieu Ancien hôpital de Montmorillon Adresse Place Régine Deforges, 86500 Montmorillon Ville Montmorillon Departement Vienne Lieu Ville Ancien hôpital de Montmorillon Montmorillon latitude longitude 46.426443;0.866206

Ancien hôpital de Montmorillon Montmorillon Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmorillon/