Visite guidée : le champ des bruyères « de l’hippodrome au parc urbain » Ancien hippodrome des Bruyères Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’Évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Seine-Maritime Visite guidée : le champ des bruyères « de l’hippodrome au parc urbain » Ancien hippodrome des Bruyères Saint-Étienne-du-Rouvray, 16 septembre 2023, Saint-Étienne-du-Rouvray. Visite guidée : le champ des bruyères « de l’hippodrome au parc urbain » Samedi 16 septembre, 14h30 Ancien hippodrome des Bruyères Durée 1h30. Venez découvrir l’histoire de cet ancien hippodrome réquisitionné lors de la 1ère et de la 2nde Guerre mondiale. Une guide conférencière vous raconte l’histoire du site depuis sa création jusqu’à l’aménagement du parc urbain actuel. Ancien hippodrome des Bruyères Avenue des Canadiens, 76000 Sotteville-lès-Rouen Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 Métropole Rouen Normandie Détails Catégories d’Évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Autres Lieu Ancien hippodrome des Bruyères Adresse Avenue des Canadiens, 76000 Sotteville-lès-Rouen Ville Saint-Étienne-du-Rouvray Departement Seine-Maritime Lieu Ville Ancien hippodrome des Bruyères Saint-Étienne-du-Rouvray

Ancien hippodrome des Bruyères Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne-du-rouvray/