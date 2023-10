Marché de Noël de Dozulé Ancien gymnase Dozulé, 2 décembre 2023, Dozulé.

Dozulé,Calvados

Découvrez les spécialités régionales et objets de fête proposés par les exposants ! À 10h30 les enfants de l’école interprèteront des chants de Noël. Vous pourrez même repartir avec votre photo souvenir aux côtés du Père Noël !.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

Ancien gymnase Avenue Georges Landry

Dozulé 14430 Calvados Normandie



Discover regional specialities and festive items from the exhibitors! At 10:30 a.m., schoolchildren will perform Christmas carols. You’ll even be able to take home a souvenir photo with Santa Claus!

Descubra las especialidades regionales y los artículos festivos que ofrecen los expositores A las 10.30 h, los niños de la escuela cantarán villancicos. Incluso podrá llevarse una foto de recuerdo con Papá Noel

Entdecken Sie die regionalen Spezialitäten und festlichen Gegenstände, die von den Ausstellern angeboten werden! Um 10:30 Uhr werden die Kinder der Schule Weihnachtslieder vortragen. Sie können sogar Ihr Erinnerungsfoto an der Seite des Weihnachtsmanns mit nach Hause nehmen!

Mise à jour le 2023-10-16 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité