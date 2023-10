Stage self défense et boxe Ancien Gymnase Biganos, 8 octobre 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

Dans le cadre d’Octobre Rose.

Stage Self-défense et Boxe.

Adultes (tous niveaux).

Enfant à partir de 14 ans (12 ans si accompagné)

Dimanche 8 octobre, de 9h à 17h.

Ancien gymnase, Plaine des sports.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 17:00:00. EUR.

Ancien Gymnase Rue de la Verrerie

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of Pink October.

Self-defense and boxing workshop.

Adults (all levels).

Children aged 14 and over (12 if accompanied)

Sunday, October 8, 9am to 5pm.

Old gymnasium, Plaine des sports

En el marco del Octubre Rosa.

Curso de defensa personal y boxeo.

Adultos (todos los niveles).

Niños a partir de 14 años (12 si van acompañados)

Domingo 8 de octubre, de 9.00 a 17.00 h.

Antiguo gimnasio, Plaine des sports

Im Rahmen des Rosa Oktobers.

Workshop Selbstverteidigung und Boxen.

Erwachsene (alle Niveaus).

Kinder ab 14 Jahren (12 Jahre, wenn in Begleitung)

Sonntag, 8. Oktober, von 9 bis 17 Uhr.

Alte Turnhalle, Plaine des sports

Mise à jour le 2023-09-29 par OT Coeur Bassin