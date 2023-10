Les Hivernales Ancien Evêché Sarlat-la-Canéda, 16 décembre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Une 23ème édition où tout le monde peut exposer !

Cette exposition est un rendez-vous bien connu des sarladais, durant lequel la ville met à l’honneur les artistes plasticiens locaux professionnels et amateurs.

Les Hivernales, c’est la possibilité d’exposer dans le cadre exceptionnel de l’Ancien Evêché, au cœur de la cité historique.

Au fil des années, ce sont plus de 200 artistes qui ont pu montrer au public leurs réalisations, toutes techniques artistiques confondues.

Sur une période de 15 jours, environ 6 000 visiteurs découvrent les œuvres.

Vous souhaitez exposer ?

Faites nous parvenir vos lettres de candidature avant le 20 novembre.

Par la suite, un comité de sélection se tiendra. Aucun frais d’inscription n’est demandé, ni de pourcentage sur la vente des œuvres présentées..

2023-12-16 fin : 2023-12-30 . EUR.

Ancien Evêché

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A 23rd edition where everyone can exhibit!

Les Hivernales is a well-known event for the people of Sarlat, during which the town showcases local professional and amateur visual artists.

Les Hivernales offers the opportunity to exhibit in the exceptional setting of the Ancien Evêché, in the heart of the historic city.

Over the years, more than 200 artists have been able to show their work, in all artistic techniques, to the public.

Over a 15-day period, some 6,000 visitors discover the works.

Interested in exhibiting?

Send us your letter of application before November 20.

A selection committee will then meet. No entry fee is charged, nor is there any percentage on the sale of works exhibited.

Una 23ª edición en la que todo el mundo puede exponer

Les Hivernales es un acontecimiento muy conocido por los habitantes de Sarlat, durante el cual la ciudad da a conocer a los artistas plásticos locales, tanto profesionales como aficionados.

Les Hivernales le brindan la oportunidad de exponer sus obras en el marco excepcional del Ancien Evêché, en pleno centro histórico de la ciudad.

A lo largo de los años, más de 200 artistas han podido mostrar sus obras al público, utilizando todo tipo de técnicas artísticas.

Durante 15 días, unos 6.000 visitantes acuden a ver las obras.

¿Le interesa exponer?

Envíenos su carta de candidatura antes del 20 de noviembre.

A continuación se reunirá un comité de selección. No hay que pagar derechos de inscripción ni porcentaje alguno sobre la venta de las obras expuestas.

Eine 23. Ausgabe, bei der jeder ausstellen kann!

Diese Ausstellung ist ein bekannter Termin für die Bewohner Sarladais, an dem die Stadt lokale professionelle und Amateurkünstler ehrt.

Die Hivernales bieten die Möglichkeit, im außergewöhnlichen Rahmen des Alten Bischofssitzes im Herzen der historischen Stadt auszustellen.

Im Laufe der Jahre haben mehr als 200 Künstler ihre Werke in allen künstlerischen Techniken dem Publikum gezeigt.

In einem Zeitraum von 15 Tagen werden die Werke von etwa 6000 Besuchern besichtigt.

Möchten auch Sie ausstellen?

Schicken Sie uns Ihre Bewerbungsschreiben bis zum 20. November.

Anschließend findet ein Auswahlkomitee statt. Es gibt keine Anmeldegebühr oder einen Anteil am Verkauf der ausgestellten Werke.

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir