Octobre Rose : atelier Qi Gong de la femme Ancien Évêché Sarlat-la-Canéda, 29 octobre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Pratiqué en Chine depuis des milliers d’années, le Qi Gong est une gymnastique énergétique qui harmonise l’esprit, rétablit l’équilibre intérieur, permet de se maintenir en forme, de développer sa force physique et mentale, et même d’atteindre un état de bien-être total. Remarquable instrument notamment dans le domaine de la santé, il constitue avec le Taichi Chuan l’un des cinq piliers de la Médecine Traditionnelle Chinoise.

Dans le cadre d’Octobre Rose, Anne Cassar, de l’association Art du vivant, organise un atelier d’une demie-journée à destination des femmes et jeunes filles..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 17:00:00. EUR.

Ancien Évêché Rue Tourny

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Practised in China for thousands of years, Qi Gong is an energetic gymnastic that harmonizes the mind, restores inner balance, keeps you fit, develops physical and mental strength, and even achieves a state of total well-being. A remarkable instrument in the field of health, along with Taichi Chuan, it is one of the five pillars of Traditional Chinese Medicine.

As part of the Pink October campaign, Anne Cassar, from the Art du Vivant association, is organizing a half-day workshop for women and girls.

Practicado en China desde hace miles de años, el Qi Gong es una forma de gimnasia energética que armoniza la mente, restablece el equilibrio interior, mantiene la forma física, desarrolla la fuerza física y mental e incluso conduce a un estado de bienestar total. Herramienta extraordinaria en el campo de la salud, junto con el Taichi Chuan, es uno de los cinco pilares de la Medicina Tradicional China.

En el marco de la campaña Octubre Rosa, Anne Cassar, de la asociación Art du Vivant, organiza un taller de media jornada para mujeres y niñas.

Qi Gong wird in China seit Tausenden von Jahren praktiziert und ist eine energetische Gymnastik, die den Geist harmonisiert, das innere Gleichgewicht wiederherstellt, den Körper in Form hält, körperliche und geistige Stärke entwickelt und sogar einen Zustand völligen Wohlbefindens herbeiführt. Es ist ein bemerkenswertes Instrument für die Gesundheit und bildet zusammen mit Taichi Chuan eine der fünf Säulen der Traditionellen Chinesischen Medizin.

Im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert Anne Cassar von der Organisation Art du vivant einen halbtägigen Workshop für Frauen und Mädchen.

