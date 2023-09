Salon littéraire Vézèra Project Ancien évêché Sarlat-la-Canéda, 30 septembre 2023, Sarlat-la-Canéda.

Sarlat-la-Canéda,Dordogne

Salon littéraire sur le thème de la Vallée de la Vézère et de la Préhistoire..

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . .

Ancien évêché

Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Literary fair on the theme of the Vézère Valley and prehistory.

Feria literaria sobre el tema del valle del Vézère y la prehistoria.

Literarischer Salon zum Thema Vézère-Tal und Vorgeschichte.

Mise à jour le 2023-09-25 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir