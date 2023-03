10 artisans d’art et de sublimes lieux chargés d’histoire à Mortemart Ancien Couvent des Carmes et Eglise Saint Hilaire de Poitiers Mortemart Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

10 artisans d’art et de sublimes lieux chargés d’histoire à Mortemart Ancien Couvent des Carmes et Eglise Saint Hilaire de Poitiers, 1 avril 2023, Mortemart. 10 artisans d’art et de sublimes lieux chargés d’histoire à Mortemart 1 et 2 avril Ancien Couvent des Carmes et Eglise Saint Hilaire de Poitiers Le beau et la matière s’invitent, au cœur de Mortemart, pour une mise en valeur d’une dizaine de professionnels Métiers d’Art embellisseurs de nos quotidiens. Un tonnelier, invité surprise dans cette fête de la création métiers d’art, complète la proposition par une exposition de produits de décoration dérivés du recyclage d’éléments de son métier.

L’excellence est au rendez-vous, dans deux lieux emblématiques du village, pour ce weekend festif des 1er et 2 avril 2023.

L’église Saint-Hilaire de Poitiers (XIVème siècle)

Réouverture en avant-première, après de longs mois de restauration, pour y admirer le travail des vitraillistes et tailleurs de pierre mobilisés sur ce chantier d’envergure

Les ateliers d’artistes de l’ancien Couvent des Carmes

Démonstration du savoir-faire de talentueux artisans d’art spécialistes de : restauration de tableaux, tapisserie-décoration, ferronnerie-coutellerie, ébénisterie-menuiserie, céramique, illustration et gravure, création de bijoux, filature et, en bonus, découverte de créations en douelles destinées à la décoration réalisées par le tonnelier Jean-Marie QUINTARD. Ancien Couvent des Carmes et Eglise Saint Hilaire de Poitiers 87330 Mortemart Mortemart 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 68 12 11 http://www.mortemart.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.mortemart.fr »}, {« type »: « email », « value »: « mairiemortemart@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 68 12 11 »}] [{« link »: « https://www.tonnellerie-des-pepinieres.com/ »}] Evènement JEMA 2023 – 10 artisans d’art et de sublimes lieux chargés d’histoire à Mortemart Entrée libre durant l’évènement JEMA Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Patrimoine Vitraux Mairie de Mortemart

