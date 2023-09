Cet évènement est passé Découvrez l’histoire de l’Ancien Couvent des Carmes du Guildo Ancien couvent des Carmes du Guildo Créhen Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Vous découvrirez lors de la visite des extérieurs l’histoire passionnante du lieu, retracée par nous (Conférencier, Ecole du Louvre), le chœur de l’église récemment et des vidéos de la reconstitution du couvent en 3D. notre chaine YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCVB83oa1mq3iQhonpFqzANw Ancien couvent des Carmes du Guildo 10 rue du vieux château, Village du Guildo, 22130, Créhen Créhen 22130 Côtes-d’Armor Bretagne https://www.youtube.com/channel/UCVB83oa1mq3iQhonpFqzANw;https://patrivia.net/visit/cotes-d-armor-ancien-couvent-des-carmes-du-guildo [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/couvent-des-carmes-du-guildo-visite-conference »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 800, « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Ancien couvent des Carmes du Guildo », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.ggpht.com/TxrvzpSZnSZzzHeEUV9LZSdZAHlbGYcmyKcuCmFlC0UQrG5kl3r1CLG6fgceSsGyyLuA-HYVEQ=s800-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCVB83oa1mq3iQhonpFqzANw », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 800}, « link »: « https://www.youtube.com/channel/UCVB83oa1mq3iQhonpFqzANw »}] https://www.billetweb.fr/couvent-des-carmes-du-guildo-visite-conference Ci-dessous – Extrait de la visite conférence (2018) – Ancien couvent des Carmes du Guildo Coordonnées GPS : GPS en degrés décimaux Latitude 48.5729 Longitude-2.21113 // GPS en degrés, minutes, secondes Latitude Nord 48°34’ 22.44 » Longitude Ouest 2°12’ 40.068 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

