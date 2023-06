Visite et concert dans un ancien couvent du XVIIIe siècle Ancien couvent des Carmes déchaussés Montpellier Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Visite et concert dans un ancien couvent du XVIIIe siècle Ancien couvent des Carmes déchaussés Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier. Visite et concert dans un ancien couvent du XVIIIe siècle 16 et 17 septembre Ancien couvent des Carmes déchaussés Gratuit (libre participation aux frais). Entrée libre. Nombre de places pour le concert limité à 150. Accès PMR par le 22 avenue Georges Clemenceau. Pour les Journées européennes du patrimoine, l’ancien couvent des Carmes Déchaussés, actuel collège La Providence, vous ouvre ses portes. Construit entre 1663 et 1731 avec des modifications au XIXe siècle ainsi qu’à la fin du XXe siècle, le couvent dispose d’une chapelle de style classique français dont la décoration modifiée au XIXe siècle, d’un cloître du XVIIe siècle et d’une salle Art nouveau. Découvrez l’histoire de ce couvent d’exception à l’occaion d’une exposition de documents sur la vie en ce lieu depuis son origine.

Enfin, profitez du concert « Chorale Figuenotes » le dimanche soir à 18h. Ancien couvent des Carmes déchaussés 22 avenue Georges Clémenceau, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 92 97 97 L’ancien couvent des Carmes déchaussés est construit au XVIIIe siècle, comprend la chapelle, un cloître à trois galeries et un réfectoire. La construction de style classique français se fait de 1663 à 1707. Au XIXe siècle, le couvent est affecté aux soeurs Saint-Charles de Lyon qui font construire un nouveau bâtiment fermant le cloître. L’actuel collège de la Providence occupe aujourd’hui les lieux. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T18:05:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 ©Charles URSULE Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Ancien couvent des Carmes déchaussés Adresse 22 avenue Georges Clémenceau, 34000 Montpellier Ville Montpellier Departement Hérault Age max 99 Lieu Ville Ancien couvent des Carmes déchaussés Montpellier

Ancien couvent des Carmes déchaussés Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

Visite et concert dans un ancien couvent du XVIIIe siècle Ancien couvent des Carmes déchaussés Montpellier 2023-09-16 was last modified: by Visite et concert dans un ancien couvent du XVIIIe siècle Ancien couvent des Carmes déchaussés Montpellier Ancien couvent des Carmes déchaussés Montpellier 16 septembre 2023