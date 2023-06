Plongez dans le XVIIIe siècle grâce à une représentation théâtralisée Ancien couvent de la Congrégation Notre-Dame, puis ancien tribunal Neufchâteau, 16 septembre 2023, Neufchâteau.

Plongez dans le XVIIIe siècle grâce à une représentation théâtralisée 16 et 17 septembre Ancien couvent de la Congrégation Notre-Dame, puis ancien tribunal Entrée libre – Chaque représentation dure environ une demie heure, limitée à 40 personnes.

Installé au cœur du couvent des Dames Augustines, le tribunal met en lumière le passé religieux et judiciaire de la cité.

Dans ces lieux, est accueillie exceptionnellement une troupe de théâtre qui va vous immerger dans le passé, en jouant une scène judiciaire :

« C’est un procès ordinaire qui s’ouvre au Tribunal de Neufchâteau, en ce jour de 1898. En tous cas, le Juge en est persuadé. Procès d’il ne sait plus trop qui, accusé d’il ne sait plus trop quoi, mais en tout cas, un procès ordinaire – même si ce juge peut-être un tantinet alcoolisé semble s’empêtrer dans ses dossiers autant que dans sa robe de magistrat.

C’était sans compter sur l’apparition fantomatique d’une Sœur Augustine du siècle précédent, bien décidée à tout faire pour reprendre possession de son ancien couvent, aussi défunte soit-elle… »

Découvrez une incroyable représentation théatralisée représentée par la troupe EUTRAPELIA, une troupe de comédiens professionnels proposant des créations théâtrales originales. Leurs spectacles sont aussi diversifiés que les périodes historiques où ils puisent leur inspiration, du Moyen Age à la Guerre de 14-18, en passant par la Renaissance ou la Belle Époque, et ces artistes savent être, tour à tour, burlesques, étonnants ou émouvants.

Ancien couvent de la Congrégation Notre-Dame, puis ancien tribunal Place Jeanne d’Arc, 88300 Neufchâteau Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est http://www.tourisme-ouest-vosges.fr/l-eglise-du-couvent-des-dames-augustines/ En 1639, des religieuses de la congrégation Notre-Dame, un ordre fondé en 1597 par Pierre Fourrier et Alix L Clerc, quittent Épinal pour venir s’installer à Neufchâteau. Après s’être établies dans plusieurs maisons de la rue Verdunoise et avoir obtenu la confirmation de la fondation de leur établissement en 1645, par lettres patentes du duc Charles IV, elles transfèrent le couvent, sans doute à la fin du XVIIe siècle dans le lieu actuel, entre la place Jeanne d’Arc et la rue de la Comédie.

La chapelle des « Dames Augustines », et très certainement l’ensemble des bâtiments, ont été construits entre 1760 et 1762, constituant en 1790 le « plus beau monastère de la ville ». Après la Révolution, différentes affectations, qui étaient à l’origine de sa sauvegarde, vont malgré tout entraîner de nombreuses transformations intérieures sans pour autant dénaturer son allure extérieure. Tour à tour, le couvent est transformé en gendarmerie, maison d’arrêt, tribunal, etc.

L’ancien tribunal d’instance de Neufchâteau, ainsi que l’école intercommunale de musique et la salle de la Comédie (le cinéma Scala), s’inscrivent dans ce vaste ensemble des bâtiments du couvent de la congrégation Notre-Dame. La salle du tribunal vaut à elle seule le détour avec les anciennes stalles en chêne du XVIIIe siècle réemployées et son plafond à adoucissements, décoré de motifs végétaux en stuc.

