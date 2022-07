SOIRÉE AUX BOUGIES Ancien conservatoire de musique Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

SOIRÉE AUX BOUGIES
Samedi 17 septembre, 20h00
Ancien conservatoire de musique

Renseignements et réservations : 03 22 20 29 69

Illumination de l’ancien conservatoire de musique d’Abbeville Ancien conservatoire de musique 26 rue Lesueur à Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France [{« link »: « mailto:patrimoine.publics@abbeville.fr »}] L’ancien conservatoire de musique s’anime à nouveau le temps d’une soirée. Partez à la découverte du lieu grâce aux différents personnages historiques que vous rencontrerez et qui vous aideront à résoudre l’énigme de la soirée à la lueur de centaines de bougies. En effet, un jeu pour les familles sera proposé durant le parcours. L’occasion de revenir sur deux siècles d’histoire musicale à Abbeville et de faire un clin d’œil aux 201 ans de l’Académie de musique devenue depuis Conservatoire de musique et de danse à rayonnement intercommunal de la Baie de Somme. Samedi 17 septembre | À partir de 20h

Premier départ à 20h : départs toutes les 10 minutes d’un groupe Gratuit | Réservation obligatoire un horaire de passage vous sera communiqué lors de la réservation RDV à l’ancien conservatoire, 26 rue Lesueur à Abbeville

Attention, le parcours comprend plusieurs escaliers. Renseignements et réservations : Pôle patrimoine d’Abbeville, 03 22 20 29 69, patrimoine.publics@abbeville.fr

