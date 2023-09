Cet évènement est passé Visite découverte de cet ancien conservatoire ! Ancien conservatoire à Candolle Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

D'abord hôtel de Brissac, puis ancienne maison de Saint-Charles, couvent des ursulines et ensuite l'établissement des sœurs gardes-malade, le couvent est finalement devenu un conservatoire en 1990. Il a depuis fait l'objet d'une réhabilitation en profondeur par la ville. Aujourd'hui, ce lieu classé au titre des Monuments historiques, d'une superficie de 2300 m² répartis dans différentes pièces et situé face à la cathédrale Saint-Pierre, est en cours de transformation pour devenir une école primaire, prévue pour la rentrée de 2024.

