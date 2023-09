Conferéncia « Presentation d’un livre de théâtre » – Vendémias d’òc Ancien Collège, salle de conférence (Montalban) Montauban, 7 octobre 2023, Montauban.

Conferéncia « Presentation d’un livre de théâtre » – Vendémias d’òc Samedi 7 octobre, 16h00 Ancien Collège, salle de conférence (Montalban)

Dans le cadre du festival Vendémias d’Òc 2023

16h : Conferéncia « Presentation d’un livre de théâtre » animada per Christian Andrieu

Ancien Collège, salle de conférence (Montalban) 25 All. de l’Empereur, 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « ieo82@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0563034870 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T16:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

vendémias d’òc festival

IEO 82