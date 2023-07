Visites guidées d’un ancien collège des Jésuites Ancien collège des Jésuites Reims, 16 septembre 2023, Reims.

Visites guidées d’un ancien collège des Jésuites 16 et 17 septembre Ancien collège des Jésuites Inscription sur place. Départ toutes les 20 min. Limitée à 20 personnes. En raison de l’affluence, prévoir un temps d’attente.

Un guide-conférencier de Reims Tourisme et Congrès et du service patrimoines vous propose de parcourir les parties historiques du site : bibliothèque, réfectoire, cuisine, salle des actes et chapelle.

Durée: 45 min

Ancien collège des Jésuites 1 place Museux, 51000 Reims Reims 51100 Marne Grand Est Classé au titre des monuments historiques, cet ensemble architectural du XVIIe siècle comprend une bibliothèque, chef-d’œuvre de l’art baroque français, ainsi qu’un réfectoire orné de boiseries et de peintures de Jean Hélart retraçant la vie de saint Ignace de Loyola et de saint François-Xavier, fondateurs de la Compagnie de Jésus.

Dans la Cour des Pères, on peut admirer un cadran solaire et des vignes rapportées de Terre Sainte par les jésuites, datant également du XVIIe siècle.

Après la réouverture du FRAC Champagne-Ardenne, l’Ancien Collège des Jésuites est encore en travaux pour accueillir le campus euro-américain Sciences Po.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Paul Rentler