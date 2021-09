Ancien collège de Billom Hôtel de Ville, 15 octobre 2021, Billom.

Ancien collège de Billom

Hôtel de Ville, le vendredi 15 octobre à 09:00

ANIMATION : Denis CIBIEN – billomco, Thibault Racault – CAUE63 OBJECTIF PEDAGOGIQUE : COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE LA MATIERE COMPRENDRE QUELQUES NOTIONS D’ARCHITECTURE (STRUCTURE, ORDONNANCEMENT) APPREHENDER L’ASPECT VERNACULAIRE : FAIRE AVEC CE QU’IL Y A ICI Travail en deux groupes 1h30 chacun Groupe 1 : – Lecture de systèmes constructifs traditionnels (Denis) – Comprendre la matière et d’où vient-elle ? Groupe 2 : – Devinette sur les matériaux : MINERAUX (argile/sable/grés/basalte/granit/gneiss, bois : FIBRE VEGETALE : douglas/chêne/peuplier/châtaigner, fibres paysannes : paille de blé/lavande/chanvre/coton ) Travail collectif : – Lire les cartes de territoire pour comprendre le lien entre le sous-sol, le sol et la construction Travail individuel sur carte : avec support vidéo-projection et calques pour décomposer les couches géologiques selon familles : roches volcaniques/plutoniques/métamorphiques et sédimentaires – Maquette libre avec MTX a. – Cahier des charges : faire tenir un poids de 1kg NECESSAIRE : maquette de billom co MATERIAUX : KAPLA (5000) Argile/Sable/Cailloux MAQUETTE VOUTES (billom co) A3 Calques Feutres

Journées nationales de l’architecture

Hôtel de Ville Rue Carnot, 63160 Billom Billom L’Échelette Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T16:00:00