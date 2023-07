Découvrez le siège du Toit de Gascogne : une réhabilitation respectueuse de l’histoire et de l’environnement Ancien collège Carnot Auch Catégories d’Évènement: Auch

Gers Découvrez le siège du Toit de Gascogne : une réhabilitation respectueuse de l’histoire et de l’environnement Ancien collège Carnot Auch, 16 septembre 2023, Auch. Découvrez le siège du Toit de Gascogne : une réhabilitation respectueuse de l’histoire et de l’environnement 16 et 17 septembre Ancien collège Carnot Au sein de l’ensemble immobilier qui compose l’ancien collège Carnot, le Toit de Gascogne ouvre les portes de son siège social. Vous êtes invités à découvrir ou redécouvrir ce site emblématique de la ville, qui bénéficie d’une réhabilitation respectueuse de son histoire et de son environnement. Venez admirer les transformations réalisées sur le site et les partis pris par les architectes. Ancien collège Carnot 97 boulevard Sadi-Carnot, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie Au sein de l’ensemble immobilier qui compose l’ancien collège Carnot, le Toit de Gascogne ouvre les portes de son siège social ainsi que du chantier de fouille archéologique qui se déroule actuellement dans la cour dite « du cloître ». Vous êtes invités à découvrir ou redécouvrir ce site emblématique de la ville, qui bénéficie d’une réhabilitation respectueuse de son histoire et de son environnement. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00 ©Toit de Gascogne Détails Catégories d’Évènement: Auch, Gers Autres Lieu Ancien collège Carnot Adresse 97 boulevard Sadi-Carnot, 32000 Auch Ville Auch Departement Gers Age max 99 Lieu Ville Ancien collège Carnot Auch

Ancien collège Carnot Auch Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/auch/