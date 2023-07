Perl Energie Bien-être Ancien collège Bairon et ses environs, 12 juillet 2023, Bairon et ses environs.

Bairon et ses environs,Ardennes

Perl Energie Bien-être vous propose un moment de détente par le biais de massages et de soins énergétiques : anti-stress, profond chinois, assis, aux pierres chaudes, Lemniscate, micro massage viscéral… Harmonisation des chakras avec les pierres, relaxation, magnétisme, massage bébé. Boisson chaude offerte en fin de séance. Nathalie vous accueille de sa boutique de pierres minérales (bijoux, objets décoratifs, créations originales) et vous aidera à trouver la pierre qui vous correspond (test kinésiologie), à porter sur soi ou pour décorer votre intérieur. La boutique est ouverte toute l’année sur rdv, du lundi au vendredi de 9h à 18h..

Ancien collège Rue Lucien Hubert

Bairon et ses environs 08390 Ardennes Grand Est



Perl Energie Bien-être offers you a moment of relaxation through massages and energetic treatments: anti-stress, deep Chinese, sitting, hot stones, Lemniscate, visceral micro massage… Harmonization of the chakras with the stones, relaxation, magnetism, baby massage. Hot drink offered at the end of the session. Nathalie welcomes you in her mineral stones store (jewelry, decorative objects, original creations) and will help you find the stone that suits you (kinesiology test), to wear on yourself or to decorate your home. The store is open all year round by appointment, Monday to Friday from 9am to 6pm.

Perl Energie Bien-être le ofrece un momento de relajación a través de masajes y tratamientos energéticos: antiestrés, chino profundo, sentado, piedras calientes, Lemniscate, micromasaje visceral… Armonización de los chakras con las piedras, relajación, magnetismo, masaje para bebés. Bebida caliente al final de la sesión. Nathalie le recibe en su tienda de piedras minerales (joyas, objetos decorativos, creaciones originales) y le ayudará a encontrar la piedra que le corresponde (test de kinesiología), para ponérsela o decorar su interior. La tienda está abierta todo el año con cita previa, de lunes a viernes de 9.00 a 18.00 horas.

Perl Energie Bien-être bietet Ihnen einen Moment der Entspannung durch Massagen und Energiebehandlungen: Antistress, tiefe chinesische, Sitz-, Hot-Stone-, Lemniskate-, viszerale Mikromassage… Harmonisierung der Chakren mit Steinen, Entspannung, Magnetismus, Babymassage. Am Ende der Sitzung wird ein heißes Getränk angeboten. Nathalie empfängt Sie in ihrem Mineralsteinladen (Schmuck, Dekorationsartikel, originelle Kreationen) und hilft Ihnen, den Stein zu finden, der zu Ihnen passt (kinesiologischer Test), den Sie bei sich tragen oder als Dekoration für Ihr Zuhause verwenden können. Die Boutique ist das ganze Jahr über nach Vereinbarung geöffnet, montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme