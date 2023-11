Apéro transition Ancien Club House, bâtiment à côté de la mairie-château Baratte Templeuve-en-Pévèle, 7 novembre 2023, Templeuve-en-Pévèle.

Apéro transition Mardi 7 novembre, 18h30 Ancien Club House, bâtiment à côté de la mairie-château Baratte

Tu as aimé la Rue aux enfants et tu te dis qu’elle pourrait avoir lieu dans ton quartier ? Tu aimerais faire d’autres actions pour protéger l’environnement ?

Templeuve en transition t’invite à un apéro pour en discuter et pour réfléchir ensemble à d’autres actions que tu aimerais vivre à Templeuve autour de la transition écologique.

Viens avec tes parents, tes frères et sœurs, tes potes et tes bonnes idées !

Ancien Club House, bâtiment à côté de la mairie-château Baratte Château Baratte, Templeuve-en-Pévèle Templeuve-en-Pévèle 59242 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T18:30:00+01:00 – 2023-11-07T21:00:00+01:00

