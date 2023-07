Visite guidée de l’ancien Cinéma Le France 2 / Le Carillon Ancien Cinéma Le France 2 Vierzon, 16 septembre 2023, Vierzon.

Un lieu ouvert exceptionnellement pour les Journées Européennes du Patrimoine. La visite réalisée par le propriétaire du bâtiment vous permettra de découvrir cet ancien cinéma vierzonnais ouvert en 1926. Aujourd’hui, le propriétaire, passionné de cinéma, redonne vie à ce lieu qui abrite également un véritable petit musée composé d’une foule d’objets ayant trait au cinéma.

Cet ancien cinéma vierzonnais ouvert en 1926 a fermé ses portes au début des années 1990. Il a été sauvé par un passionné qui lui redonne vie. L'endroit n'est autre que la caverne d'Ali Baba du cinéma. Le propriétaire y entrepose sa collection de projecteurs anciens. Le passionné a aussi restauré la scène, «à l'identique», mais il n'a guère eu à toucher au reste. Les moulures de plâtre des murs sont d'époque et, au balcon, les sièges de bois sont les mêmes qu'en 1926. Comme à son ouverture, quand il s'appelait le Carillon.

Il a constitué, dans une vaste pièce située en haut du grand escalier, un véritable petit musée du cinéma, composé de projecteurs, antédiluviens ou presque, des années 1910 et 1920, rares et en parfait état.

