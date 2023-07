Marché Paysan de Mouzon Ancien cinéma de Mouzon, près de la halte fluviale Mouzon, 12 juillet 2023, Mouzon.

Mouzon,Ardennes

Au cœur du vieux Mouzon, le marché est situé au bord de la Meuse, près du port fluvial et de ses plaisanciers. Né de la volonté des producteurs locaux et de l’union des com- merçants Mouzonnais, l’association « Mosomagus » a pris forme en janvier 2012. Une quinzaine de producteurs et artisans vous proposent une gamme de produits pour le plus grand plaisir des habitants, des Ardennais et des visiteurs.Rendez-vous le 4ème vendredi de chaque mois dès 15h30..

Mouzon 08210 Ardennes Grand Est



In the heart of old Mouzon, the market is located on the banks of the Meuse, near the river port and its yachtsmen. Born from the will of local producers and the union of Mouzon merchants, the « Mosomagus » association took shape in January 2012. About fifteen producers and craftsmen offer you a range of products for the greatest pleasure of the inhabitants, the Ardennes inhabitants and the visitors, on the 4th Friday of each month from 3.30 pm.

En el corazón del viejo Mouzon, el mercado está situado a orillas del Mosa, cerca del puerto fluvial y de sus navegantes. Nacida de la voluntad de los productores locales y de la unión de los comerciantes de Mouzón, la asociación « Mosomagus » tomó forma en enero de 2012. Una quincena de productores y artesanos ofrecen una gama de productos para el placer de los habitantes, las Ardenas y los visitantes.

Der Markt im Herzen der Altstadt von Mouzon befindet sich am Ufer der Maas, in der Nähe des Flusshafens und seiner Bootsfahrer. Der Verein « Mosomagus » entstand im Januar 2012 aus dem Willen der lokalen Erzeuger und der Vereinigung der Händler von Mouzon. Etwa 15 Erzeuger und Handwerker bieten Ihnen eine Reihe von Produkten an, die den Einwohnern, den Ardennern und den Besuchern Freude bereiten.

