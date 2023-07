Visite du cimetière communal ancien Ancien cimetière communal Ivry-sur-Seine Catégories d’Évènement: Ivry-sur-Seine

Val-de-Marne Visite du cimetière communal ancien Ancien cimetière communal Ivry-sur-Seine, 16 septembre 2023, Ivry-sur-Seine. Visite du cimetière communal ancien Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Ancien cimetière communal Entrée libre Lieu de mémoire à découvrir, le cimetière ancien recèle des chapelles ornées de sculptures et de vitraux (19e – 20e). Points d’orgue de la visite : le tombeau d’un mamelouk, la tombe de Léonard Sadi Carnot, physicien français créateur de la thermodynamique, et les nombreux monuments funéraires des figures de l’histoire locale. À l’entrée, le monument aux morts donne la liste des 1800 Ivryens morts pendant la Première Guerre mondiale.

Quelques étapes de la visite ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ancien cimetière communal 8 rue Bernard Palissy 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

