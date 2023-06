PETITE BALADE EN TERRE DES DAMES (EN NÉERLANDAIS) Ancien Chemin des Causses et Veyran Murviel-lès-Béziers, 24 août 2023, Murviel-lès-Béziers.

Murviel-lès-Béziers,Hérault

Terre des Dames vous propose une petite balade en vignoble avec explications tous les jeudis en néerlandais et sur rendez-vous en Français. Visite de la cave, dégustation des vins avec apéritif. Ici, bien sûr, on n’applique aucun pesticide ou engrais de synthèse. Notre plus vieille vigne a 100 ans d’ âge. Tous nos raisins sont vendangés et triés à la main. Sur réservation..

2023-08-24 à ; fin : 2023-08-24 . .

Ancien Chemin des Causses et Veyran

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



Terre des Dames offers you a short walk in the vineyard with explanations every Thursday in Dutch and by appointment in French. Visit of the cellar, tasting of the wines with aperitif. Here, of course, no pesticides or synthetic fertilizers are applied. Our oldest vineyard is 100 years old. All our grapes are harvested and sorted by hand. On reservation.

Terre des Dames le ofrece un breve paseo por el viñedo con explicaciones todos los jueves en neerlandés y con cita previa en francés. Visita de la bodega, degustación de los vinos con aperitivo. Por supuesto, aquí no se utilizan pesticidas ni fertilizantes sintéticos. Nuestro viñedo más antiguo tiene 100 años. Todas nuestras uvas se vendimian y seleccionan a mano. Sólo con reserva previa.

Terre des Dames bietet Ihnen jeden Donnerstag einen kleinen Spaziergang durch die Weinberge mit Erklärungen auf Niederländisch und nach Vereinbarung auch auf Französisch an. Besuchen Sie den Weinkeller und probieren Sie die Weine mit Aperitif. Hier werden natürlich keine Pestizide oder synthetische Düngemittel eingesetzt. Unser ältester Weinberg ist 100 Jahre alt. Alle unsere Trauben werden von Ha

Mise à jour le 2023-06-01 par OT AVANT-MONTS