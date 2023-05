PIQUE-NIQUE DU VIGNERON INDÉPENDANT- VILLA TEMPORA Ancien Chemin de Caux Domaine de l’Auribelle, 27 mai 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Pique-nique chez le vigneron indépendant au domaine Villa Tempora.

2023-05-27 à 11:00:00 ; fin : 2023-05-27 16:00:00. .

Ancien Chemin de Caux

Domaine de l’Auribelle

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Picnic at the independent winemaker’s at the Villa Tempora estate

Picnic en el viñedo independiente de la finca Villa Tempora

Picknick bei einem unabhängigen Winzer auf dem Weingut Villa Tempora

Mise à jour le 2023-05-23 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE