Festival Estiv’Oc 2023: soirée concerts Ancien camping Lalbenque, 5 août 2023, Lalbenque.

Lalbenque,Lot

Cette année encore, ce sont plusieurs groupes traditionnels qui vont se succéder sur scène pour vous faire guincher.

Prévente sur Helloasso..

2023-08-05 20:00:00 fin : 2023-08-05 . 8 EUR.

Ancien camping

Lalbenque 46230 Lot Occitanie



Once again this year, a number of traditional bands will be taking to the stage to keep you on your toes.

Pre-sale on Helloasso.

Un año más, varios grupos tradicionales subirán al escenario para mantenerle en vilo.

Venta anticipada en Helloasso.

Auch in diesem Jahr werden wieder mehrere traditionelle Bands auf der Bühne stehen und Sie zum Guinchen bringen.

Vorverkauf auf Helloasso.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT CVL Lalbenque – Limogne