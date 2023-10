PROMENADE ANIMÉE – LA NUIT DES SORCIÈRES Ancien camping Dabo, 28 octobre 2023, Dabo.

Le tennis-club de Dabo organise sa Nuit des Sorcières : une promenade animée de 2,5 km en forêt, pour petits et grands. N’oubliez pas votre lampe torche ! Une surprise est prévue pour les enfants déguisés. Au programme : départ de la promenade de 18h30 à 20h30, puis repas des sorcières de 19h à 23h (soupe de potirons et saucisse). Attention, réservations obligatoires ! Tarifs : promenade seule = 3 € (adulte ou enfant), repas seul = 10 €/adulte et 6 €/enfant (-12 ans), combiné promenade + repas = 12 €/adulte et 8 €/enfant (-12 ans).. Tout public

Samedi 2023-10-28 18:30:00 fin : 2023-10-28 23:00:00. 3 EUR.

The Dabo tennis club is organizing its Nuit des Sorcières (Witches’ Night): a lively 2.5 km walk in the forest, for young and old alike. Don’t forget your flashlight! A surprise is in store for children in costume. Program: start of the walk from 6:30pm to 8:30pm, followed by a witches’ meal from 7pm to 11pm (pumpkin soup and sausage). Reservations essential! Prices: walk only = 3 ? (adult or child), meal only = 10 ? /adult and 6 ? /child (under 12), combined walk + meal = 12 ? /adult and 8 ? /child (under 12).

El club de tenis Dabo organiza su Nuit des Sorcières (Noche de las brujas): un animado paseo de 2,5 km por el bosque para grandes y pequeños. No olvide su linterna Habrá una sorpresa para los niños disfrazados. Programa: inicio del paseo de 18.30 a 20.30 h, seguido de una comida de brujas de 19.00 a 23.00 h (sopa de calabaza y salchichas). Imprescindible reservar Precios: paseo solo = 3 euros (adulto o niño), comida sola = 10 euros/adulto y 6 euros/niño (menores de 12 años), paseo + comida combinados = 12 euros/adulto y 8 euros/niño (menores de 12 años).

Der Tennisclub Dabo organisiert seine Hexennacht: ein 2,5 km langer, animierter Spaziergang durch den Wald für Groß und Klein. Vergessen Sie Ihre Taschenlampe nicht! Für die verkleideten Kinder ist eine Überraschung vorgesehen. Programm: Start des Spaziergangs von 18:30 bis 20:30 Uhr, anschließend Hexenmahl von 19:00 bis 23:00 Uhr (Kürbissuppe und Würstchen). Achtung, Reservierungen sind erforderlich! Preise: Spaziergang allein = 3 ? (Erwachsener oder Kind), Essen allein = 10 ?/Erwachsener und 6 ?/Kind (-12 Jahre), kombinierter Spaziergang + Essen = 12 ?/Erwachsener und 8 ?/Kind (-12 Jahre).

