L’émoi des Mots : Martins et Mouron Ancien café Bélus, dimanche 10 mars 2024.

Bélus Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 12:30:00

fin : 2024-03-10

Deuxième représentation : deux hommes tiennent un bistrot dans le nord de la France, au milieu des champs de betteraves et de patates. El’Biloute est chti, Tiago d’origine portugaise. En préparant et en servant un «mangement» pour les clients/spectateurs, ils égrènent leurs souvenirs et la mer n’est jamais loin. L’ambiance est chaleureuse et sans chichi. Dans ce spectacle poétique et théâtral, on voyage entre terre et mer, entre Amalia et Raoul, entre sardinade, potjevleesh et bouillabaisse !

EUR.

Ancien café

Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net



