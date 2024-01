L’émoi des Mots : Martins et Mouron Ancien café Bélus, samedi 9 mars 2024.

Bélus Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

C’est un spectacle repas : les spectateurs seront accueillis et placés par les comédiens. C’est un anniversaire et ils n’ont pas été prévenus. Tout le monde est attablé et on ne se connaît pas forcément. Entrée, plat et dessert, faut ce qu’il faut ! Tout au long de l’aventure, le service est assuré par les artistes. Ce seront des histoires personnelles ou des fictions, des poésies chantées ou pas, des contes et des panto-mimes sur fond de mer, de rhum et de vin blanc.

EUR.

Ancien café

Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net



