Visite guidée de l’ancien bureau de bienfaisance d’Angoulême Samedi 16 septembre, 10h00, 11h15, 13h30, 14h45, 16h00, 17h15 Ancien bureau de bienfaisance d’Angoulême Gratuit. Sur inscription avant le 15 septembre à 17h. Nombre de places limité à 15 personnes maximum par visite. Point de rendez-vous : 1 rue Jean-Jaurès à Angoulême.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter l’ancien bureau de bienfaisance d’Angoulême !

Découvrez sous la conduite du « Villes et Pays d’art et d’histoire », l’imposante architecture et le riche décor de cet immeuble Art déco.

L'immeuble fut édifié grâce à un legs du pharmacien Jean Fougerat au bureau de bienfaisance d'Angoulême sur un terrain que lui céda la ville en 1936, à condition que le projet prévoie d'accueillir également la bibliothèque municipale,

alors installée dans le palais de justice.

À l’entrée du cœur de ville, Roger Baleix proposa un programme prestigieux destiné à mettre à l’honneur le bureau de bienfaisance, la ville d’Angoulême et la culture. Le projet s’inscrivait dans une logique de développement et de modernisation urbaine portée par la municipalité qui envisageait des possibilités d’agrandissement futur.

L’imposant bâtiment se développe sur six niveaux à l’angle de deux rues. Si ses structures invisibles sont de conception moderne – piliers et planchers de béton – les façades s’inscrivent dans un classicisme réinterprété par l’Art déco : piliers

formant un ordre colossal scandant les façades, baies à meneaux, corniches débordantes, programme sculpté soulignant les étages…

L’entrée principale, au carrefour, est magnifiée par une rotonde reposant sur une colonnade. Le sculpteur angoumoisin Charles André Valère Juin (1885-1978) signa les frises sculptées aux thèmes variés : la « bonté et la maternité », la « ville et son fleuve », les « arts », l’« intuition » ou la « réflexion ».

