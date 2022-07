Visite libre de l’atelier de restauration d’une locomotive à vapeur, de son tender et de tous matériels ferroviaires historiques. Ancien bâtiment Buddicom Sotteville-lès-Rouen Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Visite libre de l’atelier de restauration d’une locomotive à vapeur, de son tender et de tous matériels ferroviaires historiques. Ancien bâtiment Buddicom, 17 septembre 2022, Sotteville-lès-Rouen. Visite libre de l’atelier de restauration d’une locomotive à vapeur, de son tender et de tous matériels ferroviaires historiques. 17 et 18 septembre Ancien bâtiment Buddicom

Réservation obligatoire à partir du 1er septembre pour visiter les voitures de l’Orient Express.

Visite de notre atelier,exposition de materiel ferroviaire, spectacle en coordination avec l’atelier 231 .Présence des voitures de l’Orient Express avec visite uniquement sur réservation. Ancien bâtiment Buddicom 171 rue Vincent Auriol, 76300 Sotteville-lès-Rouen Sotteville-lès-Rouen 76300 Seine-Maritime Normandie Parking à proximité, métro à 15mn ( place du marché de Sotteville-les-Rouen ) ,à coté de l’atelier 231

02 35 72 30 55 https://www.pvcasso.fr Atelier du Pacific Vapeur Club dédié a l’entretien d’une locomotive à vapeur Pacific 231G558 , de voitures de chemin de fer et d’un ambulant postal . L’atelier 231 et le Pacific Vapeur Club fusionnent leurs énergies et combinent leurs savoir-faire le temps d’un week-end :celui des journées Européennes du patrimoine avec un focus sur le patrimoine ferroviaire.

Ces journées sont l’occasion d’arpenter le vaste ensemble des anciens ateliers de chemin de fer Buddicom.

Exceptionnellement vous pourrez admirer devant notre atelier les voitures de l’Orient Express . »Pour les visiter réservation obligatoire à partir du 1er septembre ».

Sur les deux journées,présence de l’auteur Dominique Krauskof de 10h à 19 h pour la signature de son ouvrage « Les plus beaux trains du monde » ( Ed.Vilo)

Afin d’agrémenter votre visite, spectacles, buvette et restauration vous seront proposés.

