COMPTOIR DE NOËL Ancien Auditoire de Justice Vimartin-sur-Orthe, 1 décembre 2023, Vimartin-sur-Orthe.

Vimartin-sur-Orthe,Mayenne

Venez acheter vos cadeaux de Noël en humant les bonnes odeurs de vin chaud, crêpes, marrons grillées….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

Ancien Auditoire de Justice Place de l’église

Vimartin-sur-Orthe 53160 Mayenne Pays de la Loire



Come and buy your Christmas presents, while enjoying the smell of mulled wine, crêpes, roasted chestnuts…

Venga a comprar sus regalos de Navidad y disfrute del olor a vino caliente, crepes y castañas asadas…

Kommen Sie und kaufen Sie Ihre Weihnachtsgeschenke, während Sie die guten Gerüche von Glühwein, Crêpes und gerösteten Kastanien einatmen…

