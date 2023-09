Cet évènement est passé Visite du site Société Française et du nouveau Campus numérique au B3 Ancien ateliers Célestin Gérard (usine case) Vierzon Catégories d’Évènement: Cher

Vierzon Visite du site Société Française et du nouveau Campus numérique au B3 Ancien ateliers Célestin Gérard (usine case) Vierzon, 17 septembre 2023, Vierzon. Visite du site Société Française et du nouveau Campus numérique au B3 Dimanche 17 septembre, 10h00 Ancien ateliers Célestin Gérard (usine case) Cette visite permettra de découvrir l’histoire, l’architecture et la réhabilitation de ce lieu majeur du patrimoine industriel vierzonnais. Ce parcours évoquera aussi bien les entreprises successivement présentes sur le site, le travail des femmes et des hommes au sein de ces bâtiments mais aussi les différents projets qui ont permis de requalifier cet ancien site industriel dont le campus numérique inauguré en juin 2023. Ancien ateliers Célestin Gérard (usine case) Site Société Française Rue de la Société Française, 18100 Vierzon Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire 02 48 52 65 45 http://ville-vierzon.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 48 71 10 94 »}] À travers la visite de cet ancien site industriel, protégé au titre des Monuments Historiques depuis 1999, vous pourrez revivre toute l’histoire du machinisme agricole à Vierzon. Cette industrie apparue à Vierzon en 1848 grâce à Célestin Gérard a fait connaître Vierzon bien au-delà des frontières de la ville grâce à la production de ces nombreuses machines agricoles : locomobiles, batteuses, presses à paille et également les fameux tracteurs Société Française Vierzon. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

Catégories d'Évènement: Cher, Vierzon
Lieu Ancien ateliers Célestin Gérard (usine case)
Adresse Site Société Française Rue de la Société Française, 18100 Vierzon
Ville Vierzon
Departement Cher

