soirée ciné-débat l’Anchentée fait cinoche Anché, 2 décembre 2023, Anché.

Anché,Vienne

soirée de divertissement et d’échange autour du documentaire « Artistes de la vie », de Pierre Westelynck..

2023-12-02

Anché 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



an evening of entertainment and exchange around the documentary « Artistes de la vie », by Pierre Westelynck.

una velada de entretenimiento y debate en torno al documental « Artistes de la vie », de Pierre Westelynck.

abend der Unterhaltung und des Austauschs rund um den Dokumentarfilm « Artistes de la vie » von Pierre Westelynck.

