JEP- Chateau des Brétignoles Anché, 16 septembre 2023, Anché.

Anché,Indre-et-Loire

Visite guidée toutes les heures dès 10h du château, de la Chapelle, de la tour médiévale et des caves troglodytes, par les propriétaires (40 min.) et présentation des travaux de restauration en cours et à venir.

Exposition photographique : «La réquisition du château»..

Dimanche 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. 8 EUR.

Anché 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Guided tours of the château, chapel, medieval tower and troglodyte caves, every hour from 10am, by the owners (40 min.) and presentation of current and future restoration work.

Photographic exhibition: « The requisition of the château ».

Visitas guiadas del castillo, la capilla, la torre medieval y las cuevas trogloditas, ofrecidas por los propietarios cada hora a partir de las 10 h (40 min.) y presentación de las obras de restauración actuales y futuras.

Exposición fotográfica: « La requisa del castillo ».

Stündliche Führungen ab 10 Uhr durch das Schloss, die Kapelle, den mittelalterlichen Turm und die Höhlenkeller durch die Eigentümer (40 Min.) und Vorstellung der laufenden und zukünftigen Restaurierungsarbeiten.

Fotoausstellung: « La réquisition du château » (Die Beschlagnahmung des Schlosses).

