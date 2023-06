Festival du Chien Anché, 29 juillet 2023, Anché.

Anché,Indre-et-Loire

2e Festival du Chien au Château des Brétignolles.

Présentation de plus de 70 races par la Meute à Lulu, des éleveurs et passionnés. Animations, démonstrations, et activités canines, bien-être animaliers, artistes animaliers, exposants, petite restauration et buvette sur place..

Samedi 2023-07-29 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-30 18:00:00. 5 EUR.

Anché 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



2nd Festival du Chien at Château des Brétignolles.

Over 70 breeds presented by La Meute à Lulu, breeders and enthusiasts. Animations, demonstrations and canine activities, animal welfare, animal artists, exhibitors, snacks and refreshments on site.

2º Festival du Chien en el castillo de Brétignolles.

Más de 70 razas presentadas por la Meute à Lulu, criadores y aficionados. Animaciones, demostraciones y actividades caninas, bienestar animal, artistas de animales, expositores, aperitivos y refrescos in situ.

2. Hundefestival im Schloss von Brétignolles.

Präsentation von mehr als 70 Rassen durch « La Meute à Lulu », Züchter und Liebhaber. Animationen, Vorführungen und Hundeaktivitäten, Tierwohl, Tierkünstler, Aussteller, kleine Snacks und Getränke vor Ort.

