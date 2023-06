Fête Historique Anché, 1 juillet 2023, Anché.

Anché,Indre-et-Loire

A cette occasion, plus de 40 intervenants vous feront découvrir la vie quotidienne à différentes périodes de l’Histoire.

Restauration et buvette sur place..

Samedi 2023-07-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-02 18:00:00. 6 EUR.

Anché 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



On this occasion, more than 40 speakers will introduce you to daily life in different historical periods.

Catering and refreshments on site.

Más de 40 oradores le ofrecerán una visión de la vida cotidiana en diferentes periodos de la historia.

Catering y refrescos in situ.

Bei dieser Gelegenheit werden Ihnen mehr als 40 Redner das Alltagsleben in verschiedenen Geschichtsperioden näher bringen.

Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-10 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme