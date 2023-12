SOIRÉE OENOLOGIQUE – CHEMINÉE ET BIÈRES Ancenis-Saint-Géréon Catégories d’Évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-13 19:15:00

fin : 2024-11-13 . Embarquez pour une soirée guidée autour des plus belles distilleries

d’Ecosse, d’Irlande et d’ailleurs… Sur réservation pour vous ou à offrir ! En fonction du nombre de participants, l’évènement se déroule soit à :

– La Maison des Vins d’Ancenis, 34-36 Place du Millénaire à Ancenis

OU

– Le 7 de table, 580 rue de l’Industrie à Mésanger Lors des soirées, profitez de 10% de remise sur vos achats ! EUR. Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire

