RENCONTRE AVEC PATRICE FAVARO ET ANTOINE MOUTON Avenue de la Davrays, 21 octobre 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Dans le cadre des Échappés littéraires de la Maison Julien Gracq, rencontre avec Patrice Favaro, auteur et metteur en scène, et Antoine Mouton, auteur passionné de théâtre. Gratuit..

2023-10-21 à ; fin : 2023-10-21 . .

Avenue de la Davrays Chapelle des Ursulines

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



As part of the Échappés littéraires of the Maison Julien Gracq, meeting with Patrice Favaro, author and director, and Antoine Mouton, author and theater enthusiast. Free admission.

En el marco de los Échappés littéraires de la Maison Julien Gracq, encuentro con Patrice Favaro, autor y director, y Antoine Mouton, autor y aficionado al teatro. Entrada gratuita.

Im Rahmen der Échappés littéraires des Maison Julien Gracq findet ein Treffen mit dem Autor und Regisseur Patrice Favaro und dem theaterbegeisterten Autor Antoine Mouton statt. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-05-11 par eSPRIT Pays de la Loire