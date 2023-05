VIGNES VINS RANDOS, 2 septembre 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Profitez d’une balade savoureuse dans le vignoble, à parcourir en famille, entre amis ou en solo. Avec les vignerons pour guide, c’est l’occasion unique de découvrir nos terroirs viticoles..

2023-09-02 à ; fin : 2023-09-03 . EUR.

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Enjoy a tasty stroll through the vineyards, with family, friends or alone. With the winegrowers as your guide, it’s a unique opportunity to discover our vineyards.

Disfrute de un sabroso paseo por los viñedos, en familia, con amigos o solo. Con los viticultores como guía, es una oportunidad única para descubrir nuestros terruños vitícolas.

Genießen Sie einen schmackhaften Spaziergang durch die Weinberge, den Sie mit der Familie, mit Freunden oder allein unternehmen können. Mit den Winzern als Führer ist dies eine einzigartige Gelegenheit, unsere Weinbaugebiete zu entdecken.

