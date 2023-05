SOIRÉE CALIENTE – CONCERT ET CLUBBING Domaine des Lys Catégories d’évènement: Ancenis-Saint-Géréon

Loire-Atlantique

SOIRÉE CALIENTE – CONCERT ET CLUBBING Domaine des Lys, 1 juillet 2023, Ancenis-Saint-Géréon. Concert du groupe Los Faros et soirée clubbing avec DJ Floze..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . EUR.

Domaine des Lys Lieu-dit La Guére

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Concert of the group Los Faros and clubbing night with DJ Floze. Concierto del grupo Los Faros y clubbing con DJ Floze. Konzert der Gruppe Los Faros und Clubbing-Abend mit DJ Floze. Mise à jour le 2023-05-11 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’évènement: Ancenis-Saint-Géréon, Loire-Atlantique Autres Lieu Domaine des Lys Adresse Domaine des Lys Lieu-dit La Guére Ville Ancenis-Saint-Géréon Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Domaine des Lys Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon Domaine des Lys Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ancenis-saint-gereon/

SOIRÉE CALIENTE – CONCERT ET CLUBBING Domaine des Lys 2023-07-01 was last modified: by SOIRÉE CALIENTE – CONCERT ET CLUBBING Domaine des Lys Domaine des Lys 1 juillet 2023 Domaine des Lys Ancenis-Saint-Géréon

Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique