TEAM & RUN Théâtre de Verdure, 30 juin 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

C’est l’évènement sportif des entreprises du Pays d’Ancenis à ne pas rater. Au programme, une boucle de 5 km en relais par équipe de 3 personnes..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 21:00:00. EUR.

Théâtre de Verdure

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



It is the sporting event of the companies of the Pays d’Ancenis not to be missed. On the program, a 5 km loop in relay by team of 3 persons.

Es la cita deportiva ineludible para las empresas de la región de Ancenis. En el programa, un bucle de relevos de 5 km en equipos de 3 personas.

Dies ist das Sportereignis der Unternehmen im Pays d’Ancenis, das Sie nicht verpassen sollten. Auf dem Programm steht eine 5 km lange Schleife als Staffel in Teams von 3 Personen.

