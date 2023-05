VIDE-GRENIERS Parking de la Charbonnière, 11 juin 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Vide-greniers de l’association Ancenis Tennis de Table ouvert aux particuliers et professionnels. Entrée libre et gratuite..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 18:00:00. .

Parking de la Charbonnière

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Garage sale of the Ancenis Tennis de Table association open to individuals and professionals. Free entry.

La venta de garaje de la Asociación de Tenis de Mesa de Ancenis está abierta a particulares y profesionales. Entrada gratuita.

Flohmarkt des Vereins Ancenis Tennis de Table, offen für Privatpersonen und Gewerbetreibende. Eintritt frei und kostenlos.

Mise à jour le 2023-04-25 par eSPRIT Pays de la Loire