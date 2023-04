INFINITÉ – DANSE Place de Rohan, 23 mai 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Infinité est la nouvelle création de la cie Yvann Alexandre. A partir de 7 ans. Porteurs de tous nos êtres, tour à tour glissants, solitaires, amoureux, en élan ou en tension, deux interprètes nous transportent au coeur d’une île, vaste champ des possibles, et laissent la rencontre et l’humanité …

2023-05-23 à ; fin : 2023-05-23 21:20:00. EUR.

Place de Rohan Théâtre Quartier Libre

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Infinity is the new creation of the Yvann Alexandre company. From 7 years old. Carriers of all our beings, in turn slippery, solitary, in love, in momentum or in tension, two performers transport us to the heart of an island, a vast field of possibilities, and let the meeting and the humanity …

Infinity es la nueva creación de la empresa Yvann Alexandre. A partir de 7 años. Portadores de todos nuestros seres, a su vez escurridizos, solitarios, enamorados, en impulso o en tensión, dos intérpretes nos transportan al corazón de una isla, vasto campo de posibilidades, y dejan que el encuentro y la humanidad …

Infinité ist die neue Kreation der Cie Yvann Alexandre. Ab 7 Jahren. Als Träger all unserer Wesen, die abwechselnd gleiten, einsam sind, sich verlieben, in Schwung oder in Spannung sind, entführen uns zwei Darsteller ins Herz einer Insel, einem weiten Feld der Möglichkeiten, und lassen die Begegnung und die Menschlichkeit …

