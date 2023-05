GO’TRAIL 56 Rue des Maîtres, 14 mai 2023, .

Partez à la découverte de la commune d’Ancenis-Saint-Géréon et de son patrimoine en empruntant l’un des 3 parcours de 5, 10 ou 16 km. 3 parcours enfants sont également proposés. Sur inscription..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 13:00:00. EUR.

56 Rue des Maîtres École primaire privée du Gotha

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Discover the town of Ancenis-Saint-Géréon and its heritage by taking one of the 3 routes of 5, 10 or 16 km. 3 courses for children are also proposed. On registration.

Descubra la ciudad de Ancenis-Saint-Géréon y su patrimonio realizando una de las 3 rutas de 5, 10 o 16 km. también hay disponibles 3 recorridos para niños. Inscripción obligatoria.

Entdecken Sie die Gemeinde Ancenis-Saint-Géréon und ihr Kulturerbe auf einer der 3 Strecken von 5, 10 oder 16 km. es werden auch 3 Kinderstrecken angeboten. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-04-03 par eSPRIT Pays de la Loire