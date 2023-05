HARPE CONTEMPORAINE – FESTIVAL HARPES AU MAX Chapelle des ursulines, 14 mai 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

« Orbis » pour harpe électrique augmentée est le fruit d’une collaboration rare entre les domaines artistiques, scientifiques, et de la facture instrumentale..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 19:00:00. EUR.

Chapelle des ursulines La Davrays

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



« Orbis » for augmented electric harp is the result of a rare collaboration between the artistic, scientific and instrument-making fields.

« Orbis » para arpa eléctrica aumentada es el resultado de una rara colaboración entre los campos del arte, la ciencia y la fabricación de instrumentos.

« Orbis » für eine erweiterte elektrische Harfe ist das Ergebnis einer seltenen Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Kunst, Wissenschaft und Instrumentenbau.

Mise à jour le 2023-04-13 par eSPRIT Pays de la Loire