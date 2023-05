CONCERTS VILLAGE FESTIVAL Parvis du Théâtre, 14 mai 2023, Ancenis-Saint-Géréon.

Concerts avec M’Michèle Trio, Aung Pyae Sone, Naomi Greene, Yofre Brito et Blue Phoenix. Gratuit..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 19:00:00. .

Parvis du Théâtre Place de Rohan

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Concerts with M?Michèle Trio, Aung Pyae Sone, Naomi Greene, Yofre Brito and Blue Phoenix. Free of charge.

Conciertos con M?Michèle Trio, Aung Pyae Sone, Naomi Greene, Yofre Brito y Blue Phoenix. Entrada gratuita.

Konzerte mit M?Michèle Trio, Aung Pyae Sone, Naomi Greene, Yofre Brito und Blue Phoenix. Kostenlos.

